Prince of Persia potrebbe tornare con un nuovo gioco ispirato alla serie di Ori

Secondo quanto riferito, Ubisoft sta lavorando a un gioco Prince of Persia non ancora annunciato. Stando a un report di Xfire dell'insider Tom Henderson, si tratta di un gioco 2.5D descritto da una fonte come ispirato alla serie Ori di Moon Studios.

Si dice che Ubisoft Montpellier stia lavorando al progetto, probabilmente insieme ad altri studi Ubisoft. Secondo quanto riferito, il nuovo gioco di Prince of Persia è uno dei 20 titoli che Ubisoft mostrerà nel prossimo futuro.

Si dice che questi includano diversi titoli non annunciati come un sequel di Immortals Fenyx Rising, The Crew 3 e Assassin's Creed Rift. Diverse fonti hanno detto a Henderson che Ubisoft sta pianificando un'importante vetrina digitale, che avrebbe dovuto andare in onda prima di un potenziale show all'E3 quest'estate, ma sembra che questi piani siano stati sospesi a causa dei recenti eventi mondiali.

Il publisher francese ha tenuto la sua prima conferenza completamente digitale, Ubisoft Forward, nel luglio 2020. Il formato è stato un successo, attirando un pubblico simultaneo che ha superato le precedenti conferenze E3 di Ubisoft, secondo la società. Gli eventi Ubisoft Forward si sono tenuti anche a settembre 2020 e giugno 2021.

Dopo diversi rinvii, Ubisoft ha in programma di lanciare Prince of Persia Sands of Time Remake durante il prossimo anno fiscale, che terminerà il 31 marzo 2023.

Fonte: VGC.