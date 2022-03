Private Division annuncia un accordo con altri quattro studi indipendenti

Private Division, la casa editrice di Take-Two, ha annunciato nuovi accordi con altri quattro studi indipendenti. Si tratta di Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio e Yellow Brick Games, studi che secondo Michael Worosz, vicepresidente esecutivo e direttore di Private Division, "stanno sviluppando titoli che rappresentano un'ampia gamma di generi con cui coprire un pubblico diverso di l'industria".

Piccolo Studio, ad esempio, è lo studio con sede a Barcellona che ha rilasciato Arise: A Simple Story nel 2019 e attualmente sta lavorando a una nuova IP con Private Division. Evening Star è lo studio fondato da diversi sviluppatori che hanno lavorato su Sonic Mania Plus. Il suo primo gioco non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma sarà un platform d'azione 3D che utilizza il proprio motore, lo Star Engine.

Die Gute Fabrik, fondata nel 2008, è responsabile di Mutazione, titolo premiato all'Indiependent Games Festival e all'Indiecade 2019. Il suo direttore creativo, Hannah Nicklin, ha affermato che "siamo entusiasti di vedere quanto Private Division condivida la nostra filosofia su l'esperienza che vogliamo creare per il nostro pubblico e i valori con cui lavoriamo nel processo Siamo entusiasti del nostro prossimo gioco di avventura e del team che abbiamo messo insieme per svilupparlo e non vediamo l'ora di dire di più al riguardo".

Infine, Mike Laidlaw, direttore creativo di Yellow Brick Games, ha aggiunto: "vogliamo fare qualcosa di molto speciale per il nostro primo titolo e collaborare con Private Division ci dà il supporto per creare un videogioco davvero memorabile", in riferimento all'RPG si stanno preparando.

