Project 007, novità in arrivo? Due giornalisti sembrano fornire indizi inequivocabili

IO Interactive aveva svelato l'esistenza di un gioco in terza persona dedicato a James Bond con nome in codice Project 007, e questo è tutto quello che si sa al riguardo, finora. Un giornalista di VideoGamesChronicle, Andy Robinson, ha twittato un messaggio poco equivocabile.

"Non mi sorprenderebbe se una certa super spia tornasse nelle prossime settimane". Al tweet ha risposto Christopher Dring, giornalista di un altro portale videoludico, Games Industry, con una foto che lo ritrae mentre fa cenno di fare silenzio proprio a Andy Robinson, seduto al tavolo con lui.

I wouldn?t be surprised if a certain super spy returns in the next few weeks. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 4, 2022

La freccia migliore al nostro arco è quella che scagliamo verso Project 007, ora che IOI ha finito con la trilogia di Hitman, ma la verità è che c'è un margine di errore considerevole, dal momento che tempo fa si parlava di un eventuale ritorno di GoldenEye 007, pronto a tornare su Xbox con una probabile rimasterizzazione strategica. Potrebbe anche esserci di mezzo Ubisoft, sapendo che ha in cantiere il remake di Splinter Cell, ma è improbabile sapendo che, quando è stato annunciato, si trovava appena nella fase iniziale dello sviluppo - eppure i progetti su Splinter Cell non si limitano al videogioco.

Dovremmo restare in attesa, auspicabilmente per poche settimane.

Fonte: Twitter