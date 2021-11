Project Awakening è vivo e il nuovo video sfoggia un Cyllista Engine che flirta con il fotorealismo

Cygames ha trasmesso un panel della sua Tech Conference per discutere del Cyllista Game Engine che sarà utilizzato per il suo misterioso JRPG, nome in codice Project Awakening.

Un breve teaser ci mostra come il motore costruirà il mondo aperto del gioco.

Apprendiamo che il motore consente la creazione e la modifica del terreno su vasta scala, sia per i terreni ravvicinati che per quelli lontani, lo stesso vale per il fogliame.

L'engine include anche strumenti che consentono agli sviluppatori di aggiornare rapidamente il terreno direttamente nel gioco, oltre al posizionamento del fogliame. Esistono anche strumenti per posizionare strade e fiumi. È disponibile inoltre un sistema "Mesh Stamp", che consente agli artisti di posizionare qualsiasi forma sul terreno.

Il sistema del fogliame è progettato per posizionare il fogliame in un vasto mondo in modo efficiente, facendolo sembrare naturale nei luoghi in cui gli artisti lo desiderano. Può riflettere automaticamente le modifiche apportate al terreno e può essere modificato dinamicamente durante il gioco.

Project Awakening è stato originariamente annunciato per PS4, ma molto probabilmente diventerà un titolo cross-gen e arriverà anche su PS5. Al momento, il progetto di Cygames non ha ancora una data di uscita.

Fonte: Twinfinite.