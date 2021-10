Project Belfry è una nuova e misteriosa esclusiva Xbox. Parla Jeff Grub

Direttamente dall'ultima puntata del suo podcast, Grubbsnax, Jeff Grubb ha rivelato una nuova esclusiva Xbox che si ispirerebbe a Dragon's Crown, un beat 'em up RPG targato 2013. Il nome del titolo non è ancora deciso a quanto pare, limitandosi a rivelare il nome del progetto: Belfry.

Nonostante Grubb sia molto vicino a Microsoft, bisogna sempre prendere tutto con cautela sino all'annuncio ufficiale ma, nel frattempo, abbiamo altre info. Il team di sviluppo ─ non divulgato ─ sembra essere molto esperto in campo artistico, rendendo il Progetto Belfry molto simile ai lavori dello Studio Ghibli, più precisamente al film La Principessa Mononoke. La mappa di gioco sembra immensa, in cui stabilire nuovi insediamenti, ottenere risorse, realizzare armi e altri oggetti.

Questo da un lato confermerebbe le innumerevoli frecce nell'arco Microsoft, con titoli molto diversi tra loro sia come struttura sia a livello artistico. Del resto tutte le acquisizioni effettuate devono prima o poi dare dei frutti, anche se questo periodo natalizio sarà dominio dei brand storici con Halo Infinite e Forza Horizon 5.

Fonte: old.reddit.com