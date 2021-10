Project Belfry tra la Principessa Mononoke e The Banner Saga: l'esclusiva Xbox in nuovi succosi rumor

Xbox Game Studios ha una serie di progetti non annunciati in fase di sviluppo, tra cui Project Indus e Project Cobalt comparsi nel leak di GeForce Now. C'è anche il presunto gioco di ruolo d'azione di Brass Lion basato sul Wu-Tang Clan. Nell'ultimo episodio di Grubbsnax su Giant Bomb, Jeff Grubb ha parlato di Project Belfry per Xbox.

Descritto come simile a Dragon's Crown di Vanillaware, Project Belfry è un gioco d'azione a scorrimento laterale con un enorme mondo da esplorare. Il giocatore ha una torre che funge da base e può creare insediamenti nel mondo per inviare risorse alla sua base. E' possibile, tra le altre cose, creare oggetti e armi. Apparentemente ci sono anche "vibrazioni" che ricordano la principessa Mononoke vedendo il comparto artistico.

È interessante notare che il team di sviluppo è stato descritto come molto competente nel comparto artistico, ma non aveva mai realizzato questo tipo di giochi prima.

In realtà, Jez Corden di Windows Central aveva già parlato nel podcast Xbox Two di un titolo Xbox chiamato "Belfry". Corden era a conoscenza della fama di Stoic Studio di The Banner Saga che stava realizzando un titolo con Xbox Global Publishing. In un recente report, Corden ha dichiarato: "dopo che Jeff Grubb ha messo insieme gli ultimi pezzi nel suo show di oggi, tutto è andato a posto".

In breve, è Stoic Studio che sta sviluppando Project Belfry e Corden ha notato che avrà "stili artistici simili a quelli trovati in The Banner Saga". Né lo sviluppatore né Xbox Global Publishing hanno confermato l'esistenza del progetto, quindi dovremo aspettare un annuncio ufficiale.

The Banner Saga è una serie di giochi di ruolo tattici in un mondo ispirato alla mitologia norrena. Acclamato dalla critica per la sua grafica, la narrazione e il processo decisionale significativo, la serie si è conclusa con The Banner Saga 3, uscito nel 2018 su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch.

