Project M: un video gameplay per un interessante action RPG dark fantasy realizzato con Unreal Engine

Hound 13, sviluppatore della Corea del Sud, ha da poco presentato con un video gameplay il suo nuovo action RPG.

Il team, specializzato in produzioni mobile, ha deciso di passare allo sviluppo per PC e console con quello che al momento è conosciuto come Project M, un oscuro action RPG fantasy realizzato con Unreal Engine.

Il gioco, in realtà, è stato annunciato nel corso dell'estate durante l'Unreal Summit Online e, al momento, non ha ancora un titolo definitivo e una data di uscita.

Il video gameplay, ci offre uno sguardo al sistema di combattimento di Project M, oltre a uno scontro contro un nemico gigantesco.

Naturalmente, il filmato non rappresenta la qualità finale del prodotto ma ci permette di capire quello che possiamo aspettarci da questo ambizioso action RPG fantasy.

Che ne pensate di Project M?

Fonte: YouTube.