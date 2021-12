Project Vanguard di Remedy sarà finanziato da Tencent

In attesa della campagna single player di Crossfire X e dell'arrivo dell'annunciato Alan Wake 2, Remedy è al lavoro su un altro titolo non ancora annunciato ufficialmente, un cooperativo AAA con nome in codice Vanguard.

Le informazioni a riguardo sono poche: sappiamo che sicuramente si tratta di un free-to-play, cooperativo PvE, in grado di unire le peculiarità narrative dello studio finlandese con gameplay multigiocatore. Inoltre, verrà sviluppato su Unreal Engine. Ma la notizia importante, arriva dagli investitori sul progetto, che vedrà il colosso cinese Tencent in prima linea con finanziamenti rivolti alla licenza, allo sviluppo e alla distribuzione di Vanguard.

Oltre alla suddivisione dei ricavi, a pareggio di bilancio raggiunto, Tencent si occuperà direttamente della versione mobile del titolo, che probabilmente constaterà di diverse differenze rispetto l'originale, come avvenuto per Fortnite. Di date non è abbiamo, essendo un progetto ancora in divenire, ma è probabile che ne sentiremo parlare nel corso del 2022.

