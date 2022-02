Project Wormwood sarebbe una nuova esclusiva Xbox sviluppata da uno studio di Zenimax

Ultimamente le notizie su Xbox si sono focalizzate sull'incredibile acquisizione di Activision Blizzard da quasi 70 miliardi di dollari ma, come saprete, gli studi Xbox comprendono anche team del calibro di Bethesda, dopo l'acquisizione di Zenimax.

E recenti rumor hanno suggerito un nuovo progetto in cantiere proveniente proprio da uno degli studi di Zenimax.

Nello specifico, l'insider Shpeshal Nick ha parlato di recente del misterioso Project Wormwood.

In un tweet riportato da Idle Sloth leggiamo: "Nick Shpeshal, nell'ultimo episodio del podcast XboxEra, ha affermato che Project Wormwood (Wyrmwood) è presumibilmente un gioco di strategia in tempo reale di uno degli studi di Zenimax. Nick al momento non è sicuro di quale studio Zenimax sia".

(Rumor) Nick Shpeshal on latest episode of XboxEra podcast said Project Wormwood (Wyrmwood) is supposedly a realtime strategy game from one of the Zenimax studios. Nick is not sure which studio in Zenimax it is tho.



Timestamp:https://t.co/f9nTexowGh pic.twitter.com/LozNn2TDKn — Idle Sloth (@IdleSloth84) February 20, 2022

Insomma, sembra che i fan possano aspettarsi un'altra esclusiva Xbox da uno degli studi di Zenimax che, a quanto pare, dovrebbe essere un titolo di strategia in tempo reale.

Siamo nel mondo dei rumor, quindi come sempre la notizia deve essere presa con la dovuta cautela in attesa di eventuali annunci.

Che ne pensate?

