PS Plus: non tutti i giochi PS1, PS2 e PSP supporteranno la funzione 'FPS elevati'

La notizia del giorno è sicuramente l'annuncio del nuovo PlayStation Plus, che tra qualche mese diventerà uno e trino. I tre livelli di abbonamento permetteranno di usufruire a una diversa collezione di giochi, anche delle versioni precedenti della console Sony, ma non tutti avranno a disposizione i miglioramenti tecnici previsti, come sblocco del frame rate e altre funzionalità aggiuntive.

Direttamente dalle parole di Jim Ryan, CEO di Sony, in un'intervista rilasciata a Famitsu, ha risposto in merito: "Descriveremo tutto in dettaglio in futuro, ma ho sentito da coloro che ci hanno effettivamente giocato e provato che i giochi sono molto belli su PS4 e PS5. Ma le funzionalità aggiuntive supportate saranno diverse per ogni gioco".

Tradotto, significa che le funzionalità avanzate, in grado di sfruttare le tecnologie delle nuove console, saranno precluse ad alcuni titoli 'vintage', probabilmente per questioni di compatibilità. Non avendo alcuna lista ufficiale di titoli diventa difficile anche speculare. Fatto sta che sarebbe un gran peccato vedere grandi classici non al meglio delle loro possibilità, sperando dunque che questi limiti siano destinati al minor numero di giochi possibile.

Fonte: Dualshockers.com