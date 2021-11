PS2 non ha più giochi impossibili da emulare

È un grande giorno per l'emulazione di giochi. Anzi, è un grande anno: solo il mese scorso si gioiva per i passi da gigante fatti nell'emulare i giochi per Playstation 3 su PC, e stavolta tocca alla scena dell'emulazione su Playstation 2. Il team dietro l'emulatore PCSX2 ha annunciato che tutti i giochi per PS2 riescono a raggiungere almeno la schermata iniziale.

Dei 2.689 giochi nel database dell'emulatore, più del 97% è classificato come "giocabile", e cioè può girare senza problemi troppo gravi (al massimo qualche piccolo inceppamento o bug), mentre solo 22 riportano la dicitura "perfetto", ottenuta per essere giocabili senza il minimo bug.

Slightly late to the party, but we officially reach menus on all games except one (That we know of) which needs a special controller emulation! Plus all known games at least show something! This is a celebratory moment for PS2 emulation! ? pic.twitter.com/dRxiDTcazY — PCSX2 (@PCSX2) November 10, 2021

In realtà, un solo gioco manca all'appello dei prodotti emulati che raggiungono come minimo la schermata iniziale. Real World Golf si rifiuta di collaborare, complice la sua necessità di emulare un controller particolare e il suo menu non proprio all'altezza. Il funzionamento del controller (una piccola mazza da golf in plastica) in dotazione permetteva di ricreare i movimenti dei giocatori sullo schermo, più o meno come nella versione prototipo di Wii Golf.

Purtroppo (o per fortuna) non sembra esserci un modo sicuro per emulare correttamente Real World Golf, ma se proprio non c'è verso, ci accontentiamo e rassegniamo a non vedere mai nemmeno il menu di Real World Golf sui nostri PC.

Fonte: Kotaku