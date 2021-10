PS3: l'emulatore RPCS3 per PC ora può avviare tutti, ma proprio tutti i giochi usciti sulla console

In un momento in cui Sony cerca di allontanarsi dalle sue vecchie console come PS3, i giocatori sono alla ricerca di nuovi modi per far vivere la loro nostalgia. L'azienda giapponese sembra voler spingere la retrocompatibilità di PS5 con tutte le sue vecchie console, ma ci vorranno sicuramente diversi mesi, prima che ciò accada. Perciò per adesso rimane solo una soluzione: l'emulazione.

Parlando di emulatori, RPSC3 è sicuramente il più avanzato. Lanciato nel 2011, questo emulatore ha appena compiuto un salto da gigante. Su Twitter, gli sviluppatori hanno annunciato che tutti i giochi PS3 possono ora essere lanciati sull'emulatore. "Siamo lieti di annunciare che RPCS3 ora ha un totale di zero giochi in attesa! Ciò significa che tutti i giochi e le app noti vengono avviati almeno sull'emulatore, senza alcuna regressione che impedisce l'avvio dei giochi".

C'è tuttavia da fare una premessa: se tutti i giochi possono teoricamente avviarsi tramite l'emulatore, ciò non significa che possiamo giocarci. RPCS3 classifica quindi i 6000 titoli disponibili su PS3 in 5 categorie: Playable, In-game, Intro, Loading e Nothing. La categoria Playable è dedicata a, come suggerisce il nome, tutti i giochi che funzionano perfettamente sull'emulatore, mentre la categoria Nothing si riferisce ai titoli che non si avviano.

We're delighted to announce that RPCS3 now has a total of ZERO games in the Nothing status!

This means that all known games and applications at least boot on the emulator, with no on-going regressions that prevent games from booting.

We look forward to emptying out Loadable too! pic.twitter.com/fE1iDpAvQo — RPCS3 (@rpcs3) October 20, 2021

Come possiamo vedere, nella categoria In-game (30,53% dei titoli), sono inclusi "giochi che non possono essere completati, presentano bug critici o problemi di prestazioni". Nella categoria Intro (5,75% dei titoli) sono collocati i "giochi che compaiono sullo schermo ma che non vanno oltre i menu" e nella categoria Loading (0,19% dei titoli), i "giochi che visualizzano un schermo con un framerate". Il restante 63,53% indica che i giochi possono essere avviati, giocati e terminati.

Gli sviluppatori hanno anche fatto sapere che "non vedono l'ora di azzerare anche la categoria Loading" , che non dovrebbe richiedere troppo tempo. In altre parole, RPCS3 è un serio candidato per diventare il miglior emulatore PS3 per PC.

