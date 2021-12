PS4: un fan ha creato copertine personalizzate stampabili per le più grandi esclusive della console

Dal suo lancio iniziale nel 2013, PS4 ha avuto un incredibile successo. Con numerosi titoli first-party ben accolti al suo attivo, la console ha molto da offrire sia ai fan di lunga data di PlayStation che ai nuovi arrivati. Ora, un fan ha fornito agli altri un modo unico per celebrare la console e la sua libreria di giochi.

Mentre la libreria PlayStation 4 potrebbe aver avuto un inizio difficile, producendo titoli decisamente deludenti come Knack e Killzone: Shadow Fall, da allora la PS4 ha prodotto diversi giochi di qualità che hanno lasciato un forte impatto su molti giocatori. Questi titoli ora, in un certo senso, hanno ricevuto un restyling grazie in particolare al lavoro di un fan.

Un utente di Reddit di nome Viney ha creato pezzi stampabili personalizzati di box art per una serie di esclusive PS4, tutte diverse dalle copertine ufficiali dei giochi per ciascun rispettivo titolo. Giochi come God of War (2018), Bloodborne e Marvel's Spider-Man ricevono nuova vita sotto forma di queste impressionanti copertine. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcune di queste.

Per visualizzare tutte le copertine potete cliccare qui. Il creatore consiglia di utilizzare carta A4, preferibilmente lucida e di convertirli in PDF e stamparli alle dimensioni reali poiché sono già tutti 3225x1905px e 300 DPI.

Fonte: Twinfinite