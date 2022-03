PS4 e PS5: il trailer giapponese di PlayStation 'Run! Run!' celebra la lineup di giochi

I possessori di una PlayStation 4 o di una PlayStation 5 non possono certo lamentarsi della mancanza di giochi di alta qualità in queste settimane. Ad esempio, mentre PlayStation Studios ha rilasciato il gioco di ruolo d'azione di Guerrilla Games Horizon: Forbidden West, gli sviluppatori giapponesi Polyophony Digital hanno recentemente contribuito con Gran Turismo 7, un gioco di corse che ha finalmente riportato la lunga serie al suo antico splendore.

Anche i partner di terze parti non sono stati inattivi di recente e hanno fornito alle console PlayStation prodotti come Elden Ring o Babylon's Fall. E anche i prossimi mesi dovrebbero essere entusiasmanti.

Per celebrare l'attuale line-up di PlayStation 4 e PlayStation 5 e allo stesso tempo stuzzicare l'appetito dei fan, Sony Interactive Entertainment Japan ha presentato il trailer "Run! Run!", in cui è possibile vedere numerosi momenti salienti attuali e imminenti.

Tra i giochi mostrati troviamo Elden Ring, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Fall Guys: Ultimate Knockout, SD Gundam Battle Alliance, Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, Babylon's Fall, Forspoken, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, e Ghostwire: Tokyo.

