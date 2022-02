PS5 a 17,3 milioni di unità vendute è un grande traguardo ma la console sta facendo peggio di PS4

Stiamo entrando nel periodo dei bilanci per il penultimo trimestre di questo anno fiscale che si concluderà il 31 marzo, e Sony ha fornito un aggiornamento sulla sua attività, con ancora una volta alcuni dati interessanti.

Il primo dato da ricordare è che PS5 ha ormai raggiunto i 17,3 milioni di console vendute. Quindi si tratta di un aumento di 3,9 milioni in più rispetto all'ultimo trimestre, ma nello stesso periodo dell'anno scorso Sony aveva registrato 4,5 milioni di vendite per la console. PlayStation 5 quindi sta facendo peggio di PS4 che nello stesso periodo aveva venduto 6,4 milioni di unità nel 2014. Il punto focale è sempre lo stesso, ovvero la mancanza di chip che influenza non solo le console ma tante altre industrie.

Per quanto riguarda PS4, ora supera i 116,8 milioni di unità vendute, 200.000 in più per questo trimestre. Una cifra tutt'altro che ridicola visto il clima attuale, e che dimostra che c'è ancora un po' di interesse per la console. Un altro dettaglio vede protagonista PS Plus, con 800.000 utenti in più, per un totale di 48 milioni di abbonati.

Ricordiamo che questi dati coprono solo il periodo ottobre-dicembre 2021, quindi non tengono ancora conto di sviluppi come il recente acquisto di Bungie da parte di Sony.

Fonte: Gamepur