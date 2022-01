'PS5 nel 2022 venderà il doppio di Xbox Series X/S ma Switch sarà la console più venduta'

Un analista del settore prevede che PS5 venderà più del doppio di Xbox Series X/S, ma ciò non la renderà comunque la console più venduta sul mercato. La previsione arriva da Piers Harding-Rolls, specialista dell'industria dei giochi presso Ampere Analysis con sede a Londra.

In un'intervista video pubblicata su Twitter, Harding-Rolls ha citato la forte domanda e la fornitura limitata di componenti come i due motivi principali per cui sia Sony che Microsoft hanno avuto difficoltà a mantenere in stock le loro nuove console per tutto il 2021. "La grande domanda è: come si evolverà nel prossimo anno? Sembra che la disponibilità delle console PlayStation 5 e Xbox Series X/S migliorerà lentamente nel corso dell'anno", ha affermato Harding-Rolls. "E la nostra aspettativa è che Sony venderà il doppio rispetto Microsoft. Ma in realtà la console più venduta sul mercato sarà Nintendo Switch con 21 milioni di unità, e ciò sarà guidato dalla domanda del nuovo Nintendo Switch OLED".

Ampere ha previsto che nel 2022 saranno vendute 9 milioni di console Xbox Series X/S e 18 milioni di console PS5. Secondo l'ultimo bilancio di Sony, aveva venduto 13,4 milioni di console PS5 a settembre 2021. Vendere 18 milioni nell'arco di un anno sarebbe un grande passo, ma non un obiettivo apparentemente irraggiungibile per la console di nuova generazione dell'azienda.

Xbox Series X/S continuano a vendere più velocemente di qualsiasi precedente generazione di console Microsoft, e la conferma è arrivata il mese scorso da Phil Spencer, il quale ha dichiarato che le persistenti carenze di Xbox non erano in realtà il risultato della produzione di meno console rispetto alle generazioni precedenti, ma di una domanda senza eguali.

Fonte: VGC