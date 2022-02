PS5, aggiornamento in arrivo ma ancora nessuna informazione sulla tecnologia VRR, i fan sono irritati

L'ultimo aggiornamento di PS5 offrirà alcune opzioni interessanti, tra cui nuove opzioni di chat di gruppo, miglioramenti alle interfacce per i gruppi tra amici, nuove funzionalità per quanto riguarda l'interfaccia utente oltre a nuove funzioni di accessibilità. Tuttavia i recenti annunci non soddisfano parte della community PlayStation, in quanto Sony non ha affrontato un problema importante, ovvero l'implementazione della tecnologia VRR (Variable Refresh Rate).

Il VRR è una delle funzionalità di HDMI 2.1, grazie alla quale i giocatori possono contare su un gameplay più fluido. Già diversi giochi che debuttano su Xbox Series X/S beneficiano del supporto VRR, grazie al quale i giocatori possono godere di 60 fps più costanti e alcuni titoli girano a oltre 60 fps.

Sony ieri ha annunciato cambiamenti significativi e introdotto una serie di nuove funzionalità che sono in arrivo su PS5, ma sfortunatamente il VRR non è incluso nell'elenco. Naturalmente, il produttore giapponese potrebbe aggiungere questa modifica con i prossimi aggiornamenti, tuttavia, i fan non sono per nulla contenti di questo rinvio.

Su ResetEra e Reddit sono in molti a lamentarsi della mancanza del VRR che era stato promesso a tempo debito. Uno dei problemi sembra essere la mancanza di comunicazione con i clienti. Molti utenti sottolineano che l'anno scorso sono state avanzate richieste di supporto VRR e che i televisori di altri produttori offrono questa funzionalità da anni. Sony non ha affrontato l'argomento in recenti commenti, ma non ha ancora annunciato la data in cui potremmo aspettarci l'aggiunta del VRR.

Fonte: Push Square e PlayStation