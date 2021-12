PS5 riceve un nuovo aggiornamento di sistema

Sony ha appena pubblicato il nuovo aggiornamento di sistema 21.02-04.50.00 per PS5 in tutte le regioni e, proprio come l'ultimo piccolo aggiornamento, introduce miglioramenti alle prestazioni del sistema.

L'update è grande 914 MB e come afferma Sony, "questo aggiornamento migliora le prestazioni del sistema".

Per scaricare i 914 MB richiesti di questo nuovo aggiornamento basterà andare in Aggiornamenti software di sistema che si trova nel menu delle impostazioni su PS5. Potete anche aggiornare PS5 attraverso una USB.

Forse alcuni di voi si aspettavano un aggiornamento più corposo, ma sicuramente Sony lancerà system update con nuove interessanti feature in futuro.

Fonte: Mp1st.