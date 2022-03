PS5 ha ricevuto l'aggiornamento di sistema ma sembra ci siano alcuni problemi con il DualSense

Nella giornata di ieri è stato reso disponibile l'ultimo aggiornamento di sistema di PS5, ma sembra che l'update abbia portato con sé alcuni problemi.

Nello specifico, alcuni utenti hanno lamentato dei problemi con il controller DualSense affermando di non riuscire a connettere il dispositivo alla console.

"Dopo questo aggiornamento, non posso più collegare il mio DualSense", scrive un utente su Twitter.

"Ho riavviato in modalità provvisoria, aggiornato da USB, collegato DualSense tramite cavo. Ha funzionato per alcuni secondi, quindi ha perso di nuovo la connessione e non sono riuscito a selezionare nulla".

L'utente afferma anche che il reset del controller sul retro non ha risolto il problema.

After this update, I can no longer pair my dualsense.



I rebooted in safe mode, updated from USB, connected dualsense via wire. Worked for a few seconds then lost connection again and I couldn't select anything.



Reseting the dualsense on the back does not work.. Any help Sony? — Jack Hampson (@JackHampson19) March 23, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Al momento non sappiamo se il problema sia causato dall'aggiornamento di PS5 o da quello del controller. Non resta che attendere una risposta da parte di Sony.

E voi avete riscontrato problemi con il DualSense?

Fonte: Twitter.