PS5, Amazon propone in offerta l'SSD da 1 TB Crucial P5 Plus

Se siete alla ricerca di un SSD per la vostra PlayStation 5 allora questa notizia potrebbe interessarvi. Gli SSD per console next-gen hanno un costo non indifferente, pertanto un'offerta viene accolta con felicità da chi ha necessità di espandere la memoria di archiviazione della propria console.

Amazon ha in promozione un SSD Crucial P5 Plus compatibile con PlayStation 5. La sua dimensione totale è di 1 TB ed il suo prezzo scontato è di 142,99 euro. Contando che il prezzo di listino è di 184,21 euro, risparmiereste il 22%, ovvero più di 40 euro. L'SSD Crucial P5 Plus sfrutta la tecnologia PCle 4.0 NVMe con letture sequenziali fino a 6.600MB/s e una velocità di scrittura di 5.000 MB/s. Se l'offerta vi interessa, di seguito potete trovare il link per l'acquisto.

Come al solito, se volete approfittare dell'offerta fatelo velocemente perché si tratta di promozioni a tempo limitato.