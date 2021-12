PS5 ha una nuova app per iPhone che consente agli utenti di testare le feature di DualSense

PS5 è stata lanciata più di un anno fa. Come console di nuova generazione, ha un hardware notevolmente migliorato rispetto a PS4, dai tempi di caricamento più rapidi con gli SSD alle funzionalità di ray-tracing, e non sono mancate le nuove funzionalità come quelle introdotte con il nuovo controller DualSense.

Il controller DualSense ha cercato di aggiornare il gamepad PlayStation pur rimanendo simile al classico design di DualShock. Oltre a un nuovo look bianco e nero, include diverse nuove funzionalità, come i trigger adattivi. Questo nuovo miglioramento ha cercato di fornire un'esperienza più coinvolgente per i fan. Sfortunatamente, i giocatori non hanno mai avuto l'opportunità di testare tutte le capacità di questa funzionalità del controller, fino ad ora.

Di recente, è stata lanciata una nuova app che sembra dare ai fan di PS5 un maggiore controllo sulle impostazioni dei loro DualSense. Conosciuta come PS5 Controller Trigger Test, l'app consente di accedere a diverse funzioni interessanti relative ai trigger adattivi. Tra le tante opzioni, i giocatori possono testare vibrazioni e feedback delle armi. Oltre a queste funzionalità, l'interfaccia utente dell'app consente agli utenti di controllare la durata della batteria e modificare il colore della luce sul controller.

Secondo il creatore dell'app, Rihab Mehboob, la motivazione per sviluppare l'app è venuta dalla mancanza di giochi che utilizzano la funzione dei trigger adattivi. Inoltre, ha notato che i titoli che utilizzano l'opzione non offrono ai giocatori la possibilità di personalizzare le impostazioni. Di conseguenza, lo sviluppatore voleva realizzare un'applicazione che consentisse ai fan di sperimentare i diversi effetti della tecnologia dei trigger adattivi.

Per utilizzare l'app, i giocatori devono connettere il controller PS5 DualSense al proprio dispositivo mobile. Inoltre, vale la pena notare che questa nuova app non è gratuita. Tuttavia, il prezzo è di $1,99. Attualmente, l'app è disponibile su App Store per iPhone e iPad con iOS/iPad OS 14.5 o successivo.

