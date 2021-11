PS5 forse buone notizie e molte più scorte: PlayStation Direct arriva anche in Europa

Il negozio PlayStation Direct, che consente ai giocatori di acquistare hardware direttamente da Sony, viene lanciato oggi in Europa. Il negozio, nato negli Stati Uniti nel 2019, viene lanciato oggi in Germania e "poco dopo" arriverà nel Regno Unito, in Francia, in Belgio, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Per adesso non ci sono notizie su un eventuale arrivo anche in Italia, ma probabilmente è solo questione di tempo.

Sony afferma che la sua speranza è che il negozio Direct renda più facile per i giocatori acquistare giochi, hardware e accessori per PlayStation. Acquistando direttamente da Sony, c'è la possibilità che i giocatori non debbano aspettare che stock di console arrivino a rivenditori di terze parti, ma i problemi in corso con le unità PS5 non sono stati completamente risolti dalla presenza del negozio negli Stati Uniti, quindi non c'è alcuna garanzia che questo renda le cose ancora più facili.

"Il negozio PlayStation Direct sta arrivando in Europa, a partire dal lancio ufficiale di oggi in Germania", si legge sul tweet di PlayStation UK. "Il Regno Unito, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo seguiranno a breve".

PlayStation?s online store expands to Europe!



Starting today with it's official launch in Germany, with the UK, France, Belgium, Netherlands and Luxembourg launching soon.



Stay tuned for more details on the UK launch. pic.twitter.com/2GHPLeQMjY — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 8, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non ci resta che attendere e vedere se nuove unità di PS5 verranno immesse sul mercato in modo da rendere più facile per i giocatori ottenere una console next-gen.

Fonte: Push Square