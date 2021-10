PS5 ben progettata e facile da pulire: porta a casa il 'Good Design Gold Award'

PS5 è stata premiata in Giappone con il riconoscimento "Good Design Award": questo premio viene assegnato solo ad un ristretto numero di prodotti che hanno saputo impressionare nel design. PS5 è stata premiata in quanto offre un design unico ed è anche facile da pulire.

La giuria ha elogiato PS5 per le sue "superfici curve" ed il design esterno unico. I giudici si sono soffermati inoltre sui due pannelli esterni che racchiudono la console e che possono essere rimossi per una facile pulizia. Ecco quanto si legge nel comunicato:

"Non solo i giocatori, ma molte persone erano desiderose ed entusiaste di vedere l'arrivo di questo prodotto. Non ci ha deluso. Il prodotto è venuto al mondo con un aspetto simbolico e davvero emozionale fatto di superfici curve 3D senza precedenti. Il logo perforato attraverso il pannello può essere realizzato solo da questo design unico che mostra il retro del pannello. Inoltre, è facile da pulire, poiché il corpo è racchiuso tra due pannelli rimovibili. Osservando la forma del fianco, abbiamo pensato che non potesse essere posizionato orizzontalmente; tuttavia, può essere montato orizzontalmente utilizzando un supporto incluso nella confezione".

La giuria parla anche del controller di PS5: "Il controller wireless DualSense collegato è progettato con lo stesso tema, e fornisce una buona presa. Non possiamo dire che il corpo di plastica dia un senso di lusso; tuttavia, questo è stato fatto per semplificare il processo di fabbricazione e in considerazione del riciclaggio. Crediamo che la nuova forma di questo prodotto che non abbiamo mai visto in nessun altro prodotto soddisferà completamente i giocatori di videogiochi in tutto il mondo".

