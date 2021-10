PS5 è acquistabile da Best Buy solo da chi paga $200 di abbonamento! 'Escludere i bagarini diventando bagarini'

PS5, come molti di voi sapranno, è ancora molto difficile da trovare e la carenza di console next-gen è dovuta a diversi fattori.

La pandemia di COVID-19 ha influito pesantemente sulla produzione di console, con la carenza di chip e componenti essenziali, mentre le poche unità di PS5 che arrivano sul mercato sono preda dei bagarini (o scalper) che rivendono i sistemi a prezzi maggiorati.

Per affrontare questo problema, alcune catene di rivenditori stanno prendendo dei provvedimenti. Ad esempio, in Giappone un negozio sta scrivendo i nomi degli acquirenti sulle confezioni per fermare il fenomeno dello scalping.

E ora, come riportato su Reddit, la catena Best Buy ha pensato di rendere PS5 acquistabile solamente da chi paga un abbonamento da 200 dollari per escludere i bagarini.

Sfortunatamente, sembra che PS5 sarà difficile da trovare ancora per un bel po', dato che in molti prevedono che la carenza di componenti per la produzione continuerà anche l'anno prossimo.

Fonte: Reddit.