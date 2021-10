PS5, il fastidioso bug dell'installazione dei giochi PS4 sembra essere tornato

Un bug di installazione dei giochi PS4 su PS5 sembra essere riapparso, dopo essere stato corretto in precedenza.

Secondo diversi utenti Reddit, i giocatori che inseriscono versioni su disco dei giochi e scelgono l'upgrade di PS5, si ritrovano con la versione PS4 sulla loro console senza che venisse richiesto.

I titoli interessati includono No Man's Sky, il recente Death Stranding Director's Cut e Nioh.

Sebbene ciò non impedisca ai giocatori di utilizzare la versione PS5, questo bug farà occupare al gioco più spazio di archiviazione sulla console, che i giocatori dovranno eliminare manualmente.

A febbraio Sony sembrava aver risolto il problema con un aggiornamento. In un post sul blog di PlayStation che descrive in dettaglio l'aggiornamento, "In rari casi, la versione PS4 di un gioco si installava dal disco dopo l'upgrade e l'installazione della versione PS5", ha affermato Sony. "Ora, quando inserite il disco del gioco PS4, la versione PS4 non verrà installata in modo imprevisto."

Tuttavia, sembra che il problema sia riemerso.

Fonte: VGC.