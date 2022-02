PS5 e la carenza di chip: Sony prevede un nuovo calo delle vendite

Durante gli ultimi guadagni finanziari trimestrali di Sony, la divisione giochi della società ha registrato un aumento dei profitti. Tuttavia, Sony ha ridotto le vendite di PS5 per l'intero anno da 14,8 milioni di unità a 11,5 milioni per l'anno finanziario che terminerà il 31 marzo.

Secondo Hiroki Totoki, Chief Financial Officer di Sony, la domanda è ancora piuttosto alta, costante e non influenzata dalla pandemia. "Non possiamo dire esattamente con certezza quale sarà la domanda per il prossimo anno", ha aggiunto Totoki. La produzione di chip, tuttavia, è stata influenzata dalla pandemia e i partner dell'azienda non sono ancora in grado di evadere gli ordini. E così, la carenza di componenti continua.

Totoki si aspetta che la carenza di componenti continui per il momento; potrebbe quindi essere particolarmente difficile per i giocatori trovare una PS5 durante la prima metà dell'anno, ma non è di certo una sorpresa. La carenza globale di chip, secondo i produttori, continuerà anche quest'anno e per Intel si potrebbe protrarre anche fino al 2023.

Sony non è l'unica azienda colpita da tutto questo. Nel novembre dello scorso anno, Nintendo ha ridotto drasticamente la produzione di Switch e prevedeva una diminuzione della disponibilità del 20%. Più o meno nello stesso periodo, il capo di Xbox Phil Spencer aveva affermato di aspettarsi carenze nel 2022.

