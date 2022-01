PS5 pubblicizzata in Cina da Mario e Bowser di Nintendo!

No, lo SNES PlayStation non vedrà mai la luce, ma a quanto pare forse in Cina c'è ancora qualcuno che crede a una partnership tra Sony e Nintendo...

Già, perché davanti a un negozio di PlayStation in Cina, a Guangzhou, sono comparsi i famosi personaggi di Nintendo Mario e Bowser per pubblicizzare PS5!

Mario e Bowser si presentano di fronte allo store con abiti eleganti e invitano i giocatori a entrare nel mondo di PlayStation.

L'immagine del negozio con i due personaggi della grande N è stata riportata su Twitter dal noto analista Daniel Ahmad:

Some unique decorations in front of this PlayStation Store in Guangzhou, China. pic.twitter.com/bJVsSdyBy8 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 5, 2022

Per quanto riguarda Nintendo e il mercato cinese, poco tempo fa abbiamo appreso che la compagnia giapponese sta per lanciare il suo Nintendo Switch modello OLED in Cina.

