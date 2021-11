PS5 compie un anno, Sony condivide i 10 titoli più giocati e afferma di avere '25 giochi in sviluppo'

Oggi PlayStation 5 compie un anno e attraverso un post, Jim Ryan di PlayStation ha tirato le somme di questo primo anno. Come riportato da un post sul blog, PlayStation 5 ha visto il lancio di diversi giochi tra cui Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart e Deathloop.

Ma le cose non finiscono qui perché Ryan ha dichiarato che la società sta lavorando a "più di 25 giochi" che arriveranno in futuro. Tra questi ci sono titoli già annunciati come ad esempio God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 per citarne alcuni, che saranno disponibili a partire dal prossimo anno. La vita di PlayStation 5 quindi sarà ricca di giochi per la gioia di tutti i fan.

Non solo, ma il post sul blog condivide anche quali sono stati i dieci giochi più giocati proprio su PlayStation 5. Eccoli di seguito.

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin's Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Demon's Souls NBA 2K22

"Il futuro ha in serbo ancora tantissime grandi cose per PS5 e io non vedo l'ora di condividere con voi altri di questi momenti straordinari" conclude Ryan. "Grazie ancora di far parte della community PlayStation e di festeggiare con noi questa pietra miliare".

Fonte: PlayStation Blog