PS5 ottima notizia, ora si può giocare ai titoli digitali e fisici anche con una batteria CMOS scarica

A metà di quest'anno, è avvenuta una scoperta importante nei principali sistemi di Sony. Sia PS3 che PS4 e PS5 hanno una batteria che si chiama CMOS e senza di essa viene impedito il corretto funzionamento di tutti i titoli delle console. Questo perché questa batteria fornisce una corrente alla scheda madre per mantenere attivo l'orologio interno.

Nel caso in cui questo componente scompaia o esaurisca il suo utilizzo dopo una durata stimata di 10 anni, l'unico modo per regolare l'orologio sarà il collegamento ai negozi digitali di ciascuno dei sistemi. Il problema è che non è assicurato che in futuro le piattaforme digitali del trio di console saranno abilitate e senza di esse sarà praticamente impossibile giocare normalmente.

Tutto sommato, Sony ha risolto questa situazione per PS4 un paio di mesi fa, mentre PS5 è stata testata per la fattibilità. Il risultato non era positivo al momento, ma la situazione sembra essere cambiata, come ha verificato l'utente Hikikomori Media. Dopo aver acquistato una PS5, ha rimosso la batteria CMOS e ha testato i miglioramenti.

Nel test precedente, ad esempio, Mortal Kombat 11 non superava il 97% se installato in formato fisico, quindi era impossibile giocare. In questa occasione il gioco è stato completamente installato e, al di là dei giochi online, è perfettamente funzionante.

Tuttavia, gli ostacoli sono presentati dai giochi legati a PlayStation Plus. Un lucchetto accanto al nome indica che non è possibile accedere a questo contenuto, poiché è essenziale per consentire la connessione a PSN. Tuttavia, nella maggior parte dei casi PS5 elimina questo temuto problema.

Fonte: Wccftech