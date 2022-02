PS5 è la console più venduta negli USA a gennaio 2022, seguono Xbox Series X/S

Il gruppo NPD ha pubblicato il suo ultimo rapporto, che mostra quali giochi, console e accessori hanno venduto di più a gennaio 2022 negli Stati Uniti. I due maggiori punti sono stati Nintendo Switch, che è stata scalzata dal primo posto nella classifica delle vendite di hardware e Leggende Pokémon Arceus è stato il gioco più venduto di gennaio.

A partire dall'hardware, PS5 è stata la best-seller di gennaio 2022 sia per unità che per dollari. La famiglia di sistemi Xbox Series X/S si è classificata seconda e non si è parlato di Switch, ma presumibilmente è arrivata terza. La spesa totale per l'hardware è aumentata del 22% a 390 milioni di dollari. È stato il gennaio più grande da gennaio 2009 ($ 447 milioni).

Come abbiamo detto, Leggende Pokémon Arceus è stato il più venduto per gennaio 2022, nonostante sia stato lanciato molto tardi nel mese. In effetti, il periodo di riferimento di NPD è terminato il 29 gennaio, quindi Legends Arceus è stato il gioco più importante di gennaio dopo solo 1-2 giorni da quando è stato lanciato.

US NPD HW - Video game hardware dollar sales increased 22% when compared to January 2021, reaching 0 million. This is the highest total for a January month since the 7 million total reached in January 2009. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) February 11, 2022

US NPD PREMIUM GAMES - Pokémon Legends: Arceus was January's best-selling game. It joined Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl (#11) on the best-selling titles chart for the month. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) February 11, 2022

Piano piano le scorte di console next-gen stanno arrivando sempre di più nei paesi, anche se la carenza di semiconduttori continua inesorabilmente. A tal proposito, l'Unione Europea ha deciso di stanziare 43 miliardi di euro per ovviare a questo problema.