PS5 e DualSense a tutta accessibilità grazie a un utente che ha creato un adattatore per giocare con una mano sola

Lo YouTuber Akaki Kuumeri ha costruito un nuovo adattatore, completamente da zero, che gli permette di utilizzare il controller di PS5 DualSense con una sola mano. E' possibile vedere l'intera demo dell'adattatore su YouTube, dove Kuumeri offre una breve dimostrazione dell'adattatore in Rocket League, prima di illustrare agli spettatori come funziona.

In breve, l'adattatore deve essere bilanciato su una superficie piana per funzionare correttamente. Per spostare la seconda levetta analogica, gli utenti devono spostare il controller contro la superficie per manipolare l'adattatore di Kuumeri, utilizzando tutta una serie di altri accessori per consentire loro di accedere al d-pad e ai pulsanti di attivazione sull'altro lato del controller DualSense.

E' possibile scaricare l'adattatore DualSense da Kuumeri. Basta andare da PrusaPrinters ed è possibile scaricare i documenti di progettazione dell'allegato per il vostro controller DualSense, a condizione che si abbia una stampante 3D.

Questo potrebbe essere un grande progresso nell'accessibilità per i giocatori PS5 disabili.

Fonte: Eurogamer