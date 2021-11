PS5 finalmente cover ufficiali PlayStation? Sony pubblica il brevetto

Il brevetto di Sony per le cover personalizzabili per PS5 è stato finalmente reso pubblico, come notato da OpAttack. Ciò ha portato alla speculazione che il produttore della console potrebbe prendere in considerazione la possibilità di creare le proprie cover e skin intercambiabili. Il brevetto segue un anno di problemi con i produttori di terze parti che hanno creato le proprie cover per PS5 per poi affrontare azioni legali da parte di Sony.

Il brevetto descrive un "disegno ornamentale per una copertura per un dispositivo elettronico" prima di visualizzare diversi diagrammi che mostrano le cover da diverse prospettive. Questo potenzialmente suggerisce che Sony potrebbe prendere in considerazione la produzione delle proprie cover intercambiabili.

Un video teardown della console pubblicato un mese prima che PS5 diventasse disponibile per i giocatori mostra quanto sia facile rimuovere le coperture e quanto sia semplice applicare cover personalizzate. Tuttavia, il brevetto emerso potrebbe anche essere semplicemente una risposta legale ai problemi che Sony ha dovuto affrontare con produttori di terze parti.

I produttori di terze parti hanno cercato di vendere cover personalizzate per PS5 sin dall'uscita della console nel novembre 2020. Platestation.com ha iniziato a vendere cover personalizzate un mese prima che la console fosse lanciata, ma Sony si è mossa subito. La società ha dovuto cambiare nome in Customize My Plates per chiarire di non essere affiliata in alcun modo a Sony, ma poi un'ulteriore minaccia legale ha portato il produttore a cancellare tutti gli ordini.

Dopo mesi di silenzio, la società è tornata come CMP Shells e ha affermato di essere "intoccabile" dopo aver depositato un proprio brevetto. Questo sembra aver funzionato finora e CMP Shells attualmente sta ancora vendendo cover attraverso il suo sito Web.

Nel frattempo, un'altra società nota come Dbrand ha annunciato le proprie cover nel dicembre 2020 e ha persino sfidato Sony a farle causa. Alla fine la società ha lanciato i suoi prodotti il mese scorso dopo aver ricevuto diverse lettere di diffida da Sony. Dbrand è tornato pochi giorni dopo con una cover ridisegnata molto diverso dal design di Sony.

Fonte: PlayStation LifeStyle.