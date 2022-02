PS5, le cuffie Pulse 3D Wireless Headset - Midnight Black in offerta su Amazon

Nuovo giorno e nuova offerta da parte di Amazon: se state cercando un paio di cuffie per la vostra PlayStation 5 allora questa notizia fa proprio al caso vostro.

Attualmente le cuffie Pulse 3D Wireless Headset - Midnight Black di PlayStation sono in offerta: sarete in grado di acquistare questo accessorio ad un prezzo di 83,99 euro anziché 99,99 euro, risparmiando così il 16%. Si tratta di un'occasione da non perdere se siete alla ricerca di queste cuffie da tempo.

Le cuffie wireless con microfono sono ottimizzate per l'audio 3D delle console PS5. Grazie alla ricarica USB Type-C e al doppio microfono con eliminazione del rumore, potete chiacchierare agevolmente nel party sfruttando un'acquisizione vocale ultra nitida. Qui di seguito potete cliccare sul link che vi porterà alla pagina Amazon.

Vi raccomandiamo di approfittare dell'offerta in tempi brevi perché si tratta di una promozione limitata.