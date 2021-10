PS5 vs Dbrand: dopo la 'minaccia' di Sony nuovi modelli di cover in vendita!

La presenza di una grande azienda come Sony, che avverte con ritorsioni legali se si continua nella stessa direzione, è un'intimidazione sufficiente per rinunciare ai propri obiettivi. È stato il caso di Dbrand, la società che ha annunciato all'inizio dell'anno che avrebbe venduto custodie nere per PS5 e che solo pochi giorni fa ha fatto marcia indietro dopo l'annuncio di Sony.

La marcia indietro è durata pochissimo dato che Dbrand ha ripreso la vendita delle sue cover, ma ha apportato una serie di modifiche che ritengono essere sufficienti per non essere minacciati nuovamente da Sony, creando così la linea Darkplates 2.0.

La differenza principale rispetto ai precedenti è che queste cover hanno prese d'aria e hanno una finitura nella parte superiore che si adatta meglio al resto della PS5. Per $ 70 è possibile acquistare un modello in nero, bianco o grigio. Tuttavia, Dbrand crede ancora che Sony proverà a far loro causa, ma questa volta pensa di avere il sopravvento.

"La differenza questa volta è che abbiamo creato un design originale per il quale non hai alcuna base per rivendicare la violazione. Se vuoi fare un tentativo, è meglio che tu sia pronto a pagare le nostre spese legali" recita la descrizione di questi nuovi modelli.

Se siete interessati a questo link potete dare uno sguardo ai nuovi modelli.

Fonte: The Verge