PS5: Deviation Games, lo studio che sta lavorando ad una IP 'rivoluzionaria' apre un nuovo studio in Canada

L'anno scorso, Sony ha annunciato una collaborazione con la società di Los Angeles Deviation Games e questo studio ha già annunciato l'espansione con Deviation Games Canada, un nuovo ufficio per lo sviluppo di altri giochi per PS5. Lo studio è stato aperto e attualmente i membri sono alla ricerca di nuove figure professionali.

Deviation Games è uno studio di giochi fondato nel 2019 da ex membri di Treyarch e contribuirà allo sviluppo di nuovi giochi per PS5 già dallo scorso anno sotto Sony. Lo sviluppatore ha ora ufficialmente aperto il nuovo dipartimento in Canada: una dichiarazione su LinkedIn afferma che questo nuovo dipartimento era in lavorazione da un po', ma è rimasto nell'ombra.

"Deviation Games è entusiasta di annunciare Deviation Games Canada! Abbiamo lavorato a questa iniziativa per alcuni mesi (e l'abbiamo tenuta super segreta tra l'altro), quindi è davvero emozionante poter finalmente condividere questo incredibile novità con tutti voi" si legge.

Naturalmente, anche un nuovo dipartimento ha bisogno di dipendenti e Deviation Games lo pubblicizza nella dichiarazione di LinkedIn: "Ed è ovvio che stiamo cercando nuovi dipendenti! Quindi se vivi in ​​Canada e sei interessato a una delle opportunità su il nostro sito web, contattaci per favore unisciti a noi!" Stai cercando un lavoro nel settore dei giochi e hai sempre desiderato andare in Canada? Allora fai domanda sul nostro sito ufficiale".

Fonte: GamingBolt