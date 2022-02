PS5: l'IP 'rivoluzionaria' di Deviation Games sarà un grande FPS con elementi live service?

Deviation Games, team composto da ex membri di Treyarch, sta lavorando a un progetto tripla A esclusivo per PS5 e, ora, nuovi rumor potrebbero aver svelato qualche indizio su questo misterioso gioco.

Stando a quanto emerso, sembra che dovremmo aspettarci un grande FPS con elementi live service. L'indiscrezione proviene dall'account Twitter Oops Leaks che su Twitter ha scritto:

"Deviation Games sta lavorando a un FPS world-class che dovrebbe essere supportato per anni, se non per generazioni. Il progetto riceverà molte modalità di gioco, comprese campagne per giocatore singolo fortemente basate sulla trama e multiplayer mirato sia alle modalità arcade che a quelle competitive".

Considerando la presenza di ex Treyarch (Call of Duty) in Deviation Games, la prospettiva di un FPS con campagna focalizzata sulla trama non dovrebbe sorprendere.

Inoltre, soprattutto dopo l'acquisizione di Bungie da parte di Sony, non dovrebbe sorprendere nemmeno la spinta sugli elementi live service.

Al momento, siamo ancora nel fumoso mondo dei rumor e bisognerà attendere annunci ufficiali di Sony per scoprire se il misterioso gioco di Deviation Games sarà davvero un grande FPS con elementi live service.

