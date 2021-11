PS5 sempre più introvabili starebbero spingendo i giocatori verso il PC gaming

Ottenere una PlayStation 5, sia nella versione standard che nell'edizione digitale è stato difficile dal suo lancio. La console Sony è stata venduta solo attraverso negozi online in cui le scorte scompaiono in minuti, se non secondi. E le cose non miglioreranno. Come riportato da Bloomberg, Sony Group Corporation ha ridotto le sue previsioni per le console prodotte per i prossimi mesi a causa della mancanza di fornitura di componenti e per problemi logistici.

Sony si aspettava di produrre 16 milioni di console nell'anno fiscale che si concluderà a marzo 2022, ma il numero è sceso a 15 milioni. Queste fonti descrivono come "difficile" per Sony raggiungere i 14,8 milioni di PS5 venduti nell'anno fiscale previsto dopo questo cambiamento. Hiroki Totoki, CFO di Sony, ha informato gli investitori il 28 ottobre, sempre secondo il suddetto quotidiano, che per l'azienda giapponese sono aumentati i problemi logistici e di fornitura dei componenti.

L'articolo inoltre cita un dirigente di un editore di videogiochi giapponese che osserva come alcuni giocatori che erano soliti acquistare i loro giochi per PlayStation si rivolgano sempre più all'edizione per PC. Le vendite settimanali di Famitsu mostrano settimana dopo settimana che i giochi più venduti sono solitamente per Nintendo Switch e/o PS4, ma i titoli PS5 compaiono raramente.

Si prospettano mesi difficili per le console next-gen, con la carenza di semiconduttori che, secondo le stime, durerà fino al prossimo anno.