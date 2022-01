PS5: disponibili su Amazon i coloratissimi DualSense

Qualche settimana fa, Sony aveva annunciato una nuova serie di controller DualSense coloratissimi: ebbene, ora sono disponibili per l'acquisto tramite Amazon. I controller Viola, Rosa e Azzurro sono acquistabili ad un prezzo di 74,99 euro ciascuno.

Al momento i controller DualSense sono tutti acquistabili e la loro disponibilità è immediata. Se avevate già in programma di acquistarne uno allora questa è l'occasione che fa per voi. Ricordiamo che i DualSense portano ad un altro livello l'esperienza di gioco su PlayStation 5, grazie al loro feedback aptico ed i trigger adattivi. Qui di seguito pubblichiamo i link diretti per l'acquisto.

Oltre ai DualSense, Sony ha annunciato anche le cover colorate per PS5 che possono essere preordinate e che arriveranno nei prossimi mesi.