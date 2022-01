PS5 al via i pre-order per le cover colorate ufficiali

Da quando è stata annunciata la PlayStation 5, le opinioni sul suo design e stile sono state contrastanti. Sono state fatte molte battute e meme sulle dimensioni gigantesche della console, per non parlare del suo colore bianco. Ciò ha portato alla vendita di cover non ufficiali da parte di negozi di terze parti che hanno in seguito ricevuto lettere da parte di Sony.

Ora la società ha annunciato qualche tempo fa le cover ufficiali per dare un tocco di colore in più a PS5. Queste cover sono disponibili in nero e rosso, abbinati ai controller DualSense rilasciati da Sony durante l'estate, oltre a tonalità completamente nuove chiamate "starlight blue," "nova pink," e "galactic purple". Ebbene ora sia su Gamestop che su Amazon sono preordinabili alcune di queste cover ovvero "midnight black" e "cosmic red". Se siete interessati, di seguito vi forniamo i link.

Che ne pensate? Acquisterete una di queste cover? Fatecelo sapere nei commenti.