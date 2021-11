PS5: il dissipatore SSD ElecGear EL-P5C tra immagini e dettagli

PlayStation 5 consente di aggiungere un ulteriore SSD NVMe M.2 oltre a quella presente all'interno della console in modo da ampliare notevolmente la memoria di archiviazione. Ora c'è un prodotto che potrebbe venire in aiuto per consentire alla console un raffreddamento più efficiente.

Stiamo parlando del dissipatore di calore SSD ElecGear EL-P5C proprio per l'SSD aggiuntivo. Ha un heatpipe e un dissipatore di calore in alluminio solido, con le alte prestazioni che derivano dalle numerose alette di raffreddamento e dall'utilizzo della circolazione dell'aria aspirata dalla ventola di raffreddamento principale di PS5.

Il calore prodotto dall'SSD aggiuntivo verrà quindi assorbito dall'heatpipe e verrà efficacemente condotto alle ampie alette di alluminio. Questo dispositivo, che viene indicato come "la soluzione definitiva al raffreddamento della console" potrà essere montato sia su PS5 Standard che su quella All Digital. Per adesso è possibile acquistarlo ad un prezzo di 34,98 dollari, spese di spedizione escluse su Amazon.

A new PS5 SSD M.2 Bay Expansion Heatsink Cover: ElecGear EL-P5C! Looks cool! pic.twitter.com/irQQyjCNp4 — Tidux (@Tidux) November 10, 2021

Le spedizioni sono previste dall'8 gennaio 2022.