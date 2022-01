PS5 novità in arrivo per il DualSense? Registrato un brevetto con nuove funzionalità

Sembra che PlayStation si sia impegnata molto nel garantire agli utenti una maggiore scelta su come usare i suoi accessori. Ora, sembra che la società voglia spingere sull'accessibilità ai suoi controller.

Ad esempio, come si nota in un nuovo brevetto (via coindipender), Sony sta cercando di dare all'utente la possibilità di regolare l'altezza del control stick, l'obiettivo principale è che il c-stick non sporga in un punto in modo permanente.

La data del brevetto sembra indicare che Sony lo abbia depositato lo scorso anno, il 22 luglio, e lo stesso è stato pubblicato il 13 gennaio 2022.

Il brevetto indica che Sony potrebbe lavorare su un nuovo controller, anche se i brevetti non sono necessariamente indicativi di piani concreti. I controller DualSense di PlayStation sono già ricchi di funzionalità, con feedback tattile e trigger adattivi, ma avere qualcosa del genere si aggiungerebbe a un'esperienza già molto piacevole.

In altre notizie relative ai brevetti Sony, la società ne ha recentemente presentato uno per il suo prossimo PSVR2, che consente al visore di scansionare oggetti del mondo reale all'interno di un gioco.

Fonte: Gamingbolt.