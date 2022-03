PS5: DualSense colorati hanno grilletti migliori? Un video teardown mostra la scoperta

Sebbene il controller DualSense sia senza dubbio il miglior controller PlayStation fino ad oggi, qualcosa che ha afflitto molti controller è il fatto che la molla dei grilletti adattivi sembra allentarsi nel tempo e non funzionare come all'inizio.

Tuttavia, secondo un video teardown dello YouTuber TronicsFix, Sony avrebbe cambiato la molla dei controller DualSense passando così da uno spessore di 0,25 mm a uno di 0,3 mm. Ciò è efficace sui nuovi controller Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple che Sony ha annunciato e lanciato alcuni mesi fa. Ovviamente per adesso non c'è modo di sapere se questo problema è stato risolto definitivamente oppure con l'uso, i trigger si consumeranno, ma si spera che questo cambiamento significhi una miglior durata rispetto all'originale.

Per quanto riguarda i joystick, anche questi hanno delle modifiche. Non è chiaro se sia solo una cosa estetica, ma se così non fosse potrebbe essere la soluzione al cosiddetto stick drift. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che i DualSense colorati sono disponibili per l'acquisto.

Fonte: Wccftech