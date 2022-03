PS5, il DualSense votato ai BAFTA Awards 2022 come miglior controller di sempre

Il DualSense sembra essere stata una grande rivoluzione per l'industria dei videogiochi. A ribadire questo è la competizione organizzata dal BAFTA, in cui vari controller di piattaforme diverse hanno gareggiato per il trono in un'elezione popolare. Il dispositivo PS5 si è distinto ed è diventato il grande vincitore.

Gli utenti di Internet avevano 16 alternative tra cui scegliere, dai controller delle console Sony, Nintendo e Microsoft, oltre a periferiche per giochi specifici, come la chitarra Guitar Hero e il famoso tappeto da ballo. Organizzato nel modello playoff dove i più amati dai giocatori hanno superato lo stage, il risultato ha portato il DualSense a vincere.

Il playoff "Miglior controller della storia" è stato deciso tra DualShock 2 e DualSense. Il dispositivo PS5, che ha trigger adattivi e feedback aptico come principali feature, ha vinto con il 72,6% dei voti, mentre il controller PS2 ha ottenuto il 24,7% delle preferenze popolari.

The BEST CONTROLLER EVER TOURNAMENT (our friendly competition!) has come to an end, and you have decided the ultimate winner with the DualSense taking the crown ??



Reminder: you can watch the #BAFTAGames Awards on 7 April 2022 on all major social and online platforms? pic.twitter.com/wGH5zKdosI — BAFTA Games (@BAFTAGames) March 27, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Siete d'accordo con questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: PushSquare