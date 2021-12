PS5 ancora favorita dai consumatori secondo una statistica

Secondo un dato raccoldo da DFC Intelligence, i consumatori continuano a preferire Playstation 5 rispetto a Xbox Series X/S. Con un sondaggio dettagliato condotto ad ottobre e novembre, i consumatori esprimono preferenze prevalenti sulla console di Sony ma anche su Nintendo Switch, anche se per quanto riguarda i servizi online e la libreria di giochi a disposizione si rivolgono più a Xbox.

"I risultati sono sorprendenti dato che nella maggior parte degli aspetti gli utenti hanno dato valutazioni simili ai sistemi. Il maggiore vantaggio della PS5 sta nella grafica e potenza percepite più alte, contro i servizi e la libreria di Series X/S votati più positivamente".

Basandoci sul questionario, il 54% dei consumatori che non posseggono già una Xbox Series X o S dice che non comprerebbe la console, mentre solo il 34% dice lo stesso nei riguardi della console di Sony. Di contro, il 26% di chi non possiede già Xbox Series X o S dice di volerla comprare in futuro, un numero esiguo se comparato al 42% di chi non possiede PS5 ma vorrebbe comprarla.

L'ibrida di Nintendo, invece, è in testa per la percezione del consumatore per quanto riguarda il prezzo. Il 60% di chi ha risposto al sondaggio possiede già una Switch e il 27% di chi non la possiede vorrebbe prenderne una.

DFC aggiunge che "Il problema di Microsoft con Xbox è il tiepido interesse per i servizi online. Questi, insieme al VR e un sistema bello esteticamente sono state le caratteristiche di minor valore tra i consumatori. Prezzo, potenza e grandi giochi continuano ad essere i motivi d'acquisto prevalenti".

Per quanto riguarda i giochi in esclusiva, God of War Ragnarok sembra avere la percentuale di interesse più alta, seguito a ruota dal sequel di Zelda Breath of the Wild, mentre l'interesse assegnato a Forza Horizon 5 e Gran Turismo 7 sono simili, così come simile è la percentuale di interesse per Halo Infinite e Horizon Forbidden West.

Fonte: Wffctech