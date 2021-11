PS5 festeggia il suo primo compleanno e per Jim Ryan 'siamo solo all'inizio'

PlayStation 5, la console di nuova generazione di Sony è stata lanciata il 12 novembre 2020 negli Stati Uniti, in Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, con la maggior parte del resto del mondo che l'ha ricevuta una settimana dopo. Jim Ryan, CEO di PlayStation attraverso un post sul blog ufficiale ha stilato le somme di questo anno passato.

"Un anno sembra essere volato piuttosto velocemente dal primo giorno in cui i giocatori sono stati in grado di mettere le mani su PS5 - e sono profondamente onorato di celebrare questo fantastico primo anno con tutti voi" ha dichiarato. "Sono successe così tante cose in un solo anno dal giorno in cui abbiamo illuminato monumenti e altri luoghi iconici in tutto il mondo per celebrare l'arrivo di PS5. Sono stati lanciati giochi incredibili come Ratchet & Clank: Rift Apart , Returnal e Deathloop. SIE ha acquisito i talentuosi studi di sviluppo Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque e Nixxes. Abbiamo rivelato il nostro sistema VR di nuova generazione per PS5".

"E più di recente, abbiamo svelato nuovi filmati ed entusiasmanti aggiornamenti per titoli in arrivo come God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West tutti di PlayStation Studios, e annunciato Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake durante la nostra vetrina di settembre". Il dirigente ha continuato: "E' stato un anno davvero impegnativo e abbiamo appena iniziato con PS5. I fantasiosi creatori di giochi e i partner editoriali con cui collaboriamo hanno lanciato più di 360 giochi su PS5. Inoltre, ci sono attualmente più di 25 giochi in sviluppo per PS5 presso i PlayStation Studios".

Infine, il dirigente ha ringraziato la community per la sua "pazienza" sui problemi relativi alle unità PS5. Dal suo lancio la console è stata difficile da reperire a causa del rallentamento della produzione di componenti.

Fonte: Eurogamer