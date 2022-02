PS5, il nuovo firmware beta apporta modifiche anche a PlayStation Plus

Il beta test del firmware PS5 ha iniziato a essere reso disponibile pochissimi giorni fa a partecipanti selezionati, apportando innovazioni nell'interfaccia e nelle impostazioni di accessibilità. Tra le novità, si richiama l'attenzione sulla possibilità di fissare l'icona PS Plus nella schermata iniziale, in modo da facilitare l'accesso al servizio per gli abbonati.

Secondo uno screenshot condiviso dall'utente Twitter "ErFanManavi", la beta ha posizionato la scheda PS Plus accanto alla voce PS Store. Pertanto, non è necessario che il giocatore navighi nel menu e interagisca con la libreria o il negozio per riscattare i giochi mensili e i titoli della Collezione Plus. Una piccola ma importante modifica perché mette proprio in primo piano il servizio in abbonamento.

In una dichiarazione condivisa sul PlayStation Blog, Sony ha rivelato i contenuti presenti nella beta a partecipanti selezionati. Secondo l'azienda, saranno testate modalità party, funzionalità di chat vocale, accesso rapido a Share Play, filtri aggiuntivi nella libreria e molto altro.

PS5 3.0 Beta

Questo aggiornamento dovrebbe arrivare in futuro per tutti gli utenti PS5.

Fonte: Pushsquare