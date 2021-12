PS5: alcuni giocatori stanno ricevendo un invito da Sony per acquistare una console

Diversi utenti hanno scoperto una e-mail di Sony che invita a una vendita diretta esclusiva e privata sul nuovo store ufficiale di PS5. Il nuovo sito online di vendita avrebbe iniziato ad inviare una serie di inviti nella giornata di ieri ad alcuni selezionati giocatori.

Per adesso solo gli utenti britannici hanno ricevuto questa lettera, ma l'iniziativa arriva da Sony Europe, quindi potrebbe interessare altre regioni. PlayStation invita quindi i clienti, tramite un unico link, a collegarsi allo store per acquistare una console dallo store ufficiale.

Questa email viene inviata ad una selezione di utenti, in base ai loro interessi e alla loro storia con il brand. Ricordiamo che ogni account potrà richiedere al massimo una console, 2 controller colorati, 3 controller bianchi e varie periferiche.

Nella pagina delle FAQ si legge: "Se verrai selezionato, riceverai un invito all'indirizzo e-mail collegato al tuo account per PlayStation Network (PSN). L'invito specificherà la data e l'ora della tua finestra di acquisto, durante la quale avrai l'opportunità di acquistare una console PlayStation 5 e/o accessori. Se non ricevi un'email, non sei stato selezionato".

Non ci resta che attendere e vedere se questi inviti arriveranno anche in Italia.

Fonte: Eurogamer