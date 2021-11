PS5 e Gran Turismo 7 hanno un set volante e pedaliera di Fanatec dal prezzo decisamente next-gen

Se siete amanti dei giochi di guida molto probabilmente avrete acquistato o quanto meno avete pensato di acquistare almeno un volante nel corso della vostra carriera videoludica, magari accompagnato anche da una bella pedaliera dedicata per un pacchetto in grado di regalare un'esperienza di gioco ancora più autentica.

PS5 si trova di fronte al primo volante 'direct drive' pensato appositamente per la next-gen di Sony e in vista dell'uscita di Gran Turismo 7 (fissata al 4 marzo 2022) sembrerebbe proprio l'acquisto perfetto per molti. Il Gran Turismo DD Pro di Fanatec non passa di certo inosservato nel video di presentazione e promette di garantire "le sensazioni di force feedback più dinamiche e fluide mai provate".

Il DD Pro migliora il force feedback classico dei volanti precedenti di Fanatec e propone anche un display OLED ricco di informazioni, la classica croce direzionale e ovviamente i pulsanti PlayStation. Il video di presentazione coglie sicuramente nel segno.

I pre-order sul sito ufficiale dovrebbero aprire a brevissimo ma occhio al prezzo: si parla di ben $700 ma qualche appassionato potrebbe sicuramente spendere questa cifra per una periferica di questo tipo.

Fonte: PSU