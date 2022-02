PS5: Haven Studios di Jade Raymond sta lavorando con Mark Cerny per 'spingere le capacità tecniche' della console di Sony

Il team Haven Studios di Jade Raymond sta collaborando con Mark Cerny di Sony per il suo titolo di debutto, che apparentemente "spingerà le capacità tecniche di PS5".

In un'intervista con la pubblicazione francese LeDevoir, Raymond ha fornito alcuni nuovi dettagli su Haven Studios e sul suo titolo di debutto, ancora senza nome. Secondo Raymond, lo studio ha triplicato le sue dimensioni da quando ha debuttato nel marzo dello scorso anno e la sua spinta alle assunzioni non è ancora finita.

Per quanto riguarda il suo primo gioco, pare si tratti di un titolo live service e l'intervista di LeDevoir sembra confermarlo, confrontandolo direttamente con Rainbow Six: Siege.

"Questi ambienti non sono solo giochi, sono anche piattaforme social per molti giocatori", ha affermato nella stessa intervista Paola Jouyaux, co-fondatrice di Haven Studios. "Per durare, un gioco deve rimanere piacevole".

È stato anche rivelato che Mark Cerny, system architect di PS4 e PS5, presterà la sua esperienza ad Haven Studios nel tentativo di utilizzare al meglio l'ultimo hardware di Sony.

"La nostra ambizione sarà quella di spingere ulteriormente le capacità tecniche della console", ha affermato Raymond.

"Avremo l'opportunità di lavorare con persone in Sony che sono tra le migliori al mondo nel loro campo. Questo ci consentirà di creare giochi della migliore qualità", ha aggiunto Jouyaux.

Raymond è meglio conosciuta per il suo ruolo chiave nello sviluppo dell'originale Assassin's Creed del 2007, ma il suo tempo in Ubisoft includeva anche il lavoro su giochi come Watch Dogs e Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist. Alla fine ha lasciato Ubisoft per unirsi a Motive Studio di EA, prima di passare a Google nel 2019 poco prima del lancio di Stadia. Raymond ha annunciato la sua partenza da Google nel febbraio 2021, poco prima dell'annuncio di Haven Studios.

Fonte: Gamesradar.