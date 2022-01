PS5 mostra cover e DualSense colorati nelle prime immagini dal vivo

Lo scorso 13 dicembre Sony ha ufficialmente annunciato le cover colorare di PS5 e le nuove versioni del controller DualSense. Ora, grazie a delle nuove immagini, possiamo vedere dal vivo come appaiono.

In occasione del CES 2022, Sony ha deciso di mostrare le cover PS5 e i DualSense colorati. I controller e le cover sono stati mostrati nelle colorazioni Starlight Blue, Nova Pink, Cosmic Red, Galactic Purple e Midnight Black.

I DualSense nelle nuove colorazioni saranno disponibili entro questo mese, mentre le cover per la console arriveranno nella prima metà del 2022.

Spotted at #CES2022



Our first in-person look at the new controller and faceplate colors. ? pic.twitter.com/1v6zsYVJLV — GameStop (@GameStop) January 5, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ma le cover PS5 e i DualSense colorati non rappresentano le uniche novità di Sony al CES 2022: nel corso della manifestazione, la compagnia ha finalmente svelato PSVR 2 nel dettaglio.

Fonte: Twitter.